Із свердловини на Сумщині відбувся витік нафтопродуктів

Під час обстеження земель сільгосппризначення Кардашівської сільської ради Охтирського району було виявлено 2 місця розгерметизації нафтозбірного колектору Бугруватівського родовища в районі ГЗУ-2 Бугри НГВУ «Охтирканафтогаз».

Загальна площа забруднених внаслідок витоку нафтопродуктів земель склала 0,35 га, пише пресслужба Держекоінспекції.

«Працівники Держекоінспекції відібрали дві проби ґрунту на забруднених ділянках та одну фонову пробу. Після отримання результатів лабораторних досліджень та нормативно-грошової оцінки земель, буде розраховано збитки за забруднення», — повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, наразі представники НГВУ «Охтирканафтогаз» продовжують роботи зі збору забрудненого нафтопродуктами ґрунту ручними та механічними засобами.

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