Із свердловини на Сумщині відбувся витік нафтопродуктів

Під час обстеження земель сільгосппризначення Кардашівської сільської ради Охтирського району було виявлено 2 місця розгерметизації нафтозбірного колектору Бугруватівського родовища в районі ГЗУ-2 Бугри НГВУ «Охтирканафтогаз».
Загальна площа забруднених внаслідок витоку нафтопродуктів земель склала 0,35 га, пише пресслужба Держекоінспекції.
За його словами, наразі представники НГВУ «Охтирканафтогаз» продовжують роботи зі збору забрудненого нафтопродуктами ґрунту ручними та механічними засобами.
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