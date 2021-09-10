ОГТСУ: Газпром продовжує знижувати транзит газу через територію України

На початку 2021 року «Газпром», згідно з умовами транзитного контракту, знизив обсяги транспортування газу українською ГТС зі 180-185 млн куб. м на добу до 124 млн куб. м на добу.

Такий показник бронювання тримався протягом останніх п’яти місяців, пише пресслужба ОГТСУ.

Проте на аукціоні 16 серпня «Газпром» забронював на вересень лише 4% (0,65 млн куб. м на добу) від запропонованих 15 млн куб. м на добу додаткових гарантованих транзитних потужностей через українську газотранспортну систему. Тобто обсяги транспортування через територію України у вересні знизяться ще більше – до 109 млн куб. м на добу – мінімального обсягу, що передбачений існуючою транзитною угодою до 2025 року.

На думку гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона, наслідком такої транзитної політики, відповідно до якої обсяги транспортування у 2021 році зменшились із 65 до 40 млрд куб. м, стало рекордне здорожчання газу на європейських газових хабах. Зокрема, 1 вересня ціна газу жовтневого ф’ючерсу на європейській біржі досягла позначки 650 дол. за тисячу кубометрів. За рік ціна на газ в Європі зросла майже втричі.

«Україна постійно пропонує додаткові транзиті потужності для постачання додаткових обсягів газу до ЄС. Проте «Газпром», на жаль, постійно відмовляється від них. Складається враження, що такою поведінкою «Газпром» не лише стимулює подальше зростання цін на газ у ЄС, але й посилає вкрай прозорі сигнали до Європи, що додаткові обсяги газу можливі тільки через «Північний потік-2», – вважає керівник ОГТСУ.

У серпні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,838 млрд куб. м. За звітний період Оператор ГТС України протранзитував до Польщі 0,34 млрд куб. м газу, до Словаччини – 2,5 млрд куб. м, до Угорщини – 0,8 млрд куб. м, до Молдови – 0,19 млрд куб. м.

Читайте в «Терміналі», Газпром не забронював додаткові транзитні потужності ГТС України на вересень.