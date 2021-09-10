Туск назвав «Північний потік 2″ наслідком егоїзму Німеччини

Закінчення будівництва газопроводу «Північний потік-2» є великою помилкою, яка стала можливою через егоїзм Німеччини.

Про це заявив глава найбільшої польської опозиційної партії, колишній глава Європейської ради Дональд Туск, пише одне з російських видань.

«Я вважаю, що це помилка, і це помилка з розряду непробачних, тому що за нею будуть дуже серйозні наслідки», – заявив Туск в ефірі одного з польських телеканалів.

Він додав, що закінчення будівництва «Північного потоку-2» стало можливим завдяки егоїстичній політиці Німеччини.

За словами польського політика, канцлер ФРН Ангела Меркель часто в розмовах віч-на-віч на тему «Північного потоку-2» говорила йому: «Так, я знаю, що це погано для Євросоюзу».

«Я вважаю, що це суперечить інтересам Євросоюзу в цілому, вже не кажучи про Польщу чи Україну», – сказав голова найбільшої польської опозиційної партії, колишній глава Європейської ради Туск.

«Термінал» писав, Газопровід «Північний потік 2″ був повністю побудований в п’ятницю вранці, повідомив «Газпром» в своєму офіційному Telegram-каналі. «На ранковій оперативній нараді в ПАТ»Газпром» голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 мск будівництво газопроводу» Північний потік — 2 «повністю завершено», — йдеться в повідомленні компанії.