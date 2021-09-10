Туск назвав «Північний потік 2″ наслідком егоїзму Німеччини

Обновлено: Сентябрь 10, 2021. Тэги: , ,

Туск назвав «Північний потік 2″ наслідком егоїзму Німеччини

Закінчення будівництва газопроводу «Північний потік-2» є великою помилкою, яка стала можливою через егоїзм Німеччини.

Про це заявив глава найбільшої польської опозиційної партії, колишній глава Європейської ради Дональд Туск, пише одне з російських видань.

«Я вважаю, що це помилка, і це помилка з розряду непробачних, тому що за нею будуть дуже серйозні наслідки», – заявив Туск в ефірі одного з польських телеканалів.

Він додав, що закінчення будівництва «Північного потоку-2» стало можливим завдяки егоїстичній політиці Німеччини.

За словами польського політика, канцлер ФРН Ангела Меркель часто в розмовах віч-на-віч на тему «Північного потоку-2» говорила йому: «Так, я знаю, що це погано для Євросоюзу».

«Я вважаю, що це суперечить інтересам Євросоюзу в цілому, вже не кажучи про Польщу чи Україну», – сказав голова найбільшої польської опозиційної партії, колишній глава Європейської ради Туск.

«Термінал» писав, Газопровід «Північний потік 2″ був повністю побудований в п’ятницю вранці, повідомив «Газпром» в своєму офіційному Telegram-каналі. «На ранковій оперативній нараді в ПАТ»Газпром» голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 мск будівництво газопроводу» Північний потік — 2 «повністю завершено», — йдеться в повідомленні компанії.

 

 

Автор:

(Всего статей: 18900)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: