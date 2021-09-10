УЕБ: Біржа почала публікацію місячного індексу ціни електроенергії

Обновлено: Сентябрь 10, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Біржа почала публікацію місячного індексу ціни електроенергії

Українська енергетична біржа (УЕБ) почала публікацію Місячного індексу ціни електроенергії базового навантаження.

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

«З метою стабілізації цін на ринку електричної енергії України, які були викликані високою ціновою волатильністю ринку «на добу наперед» (РДН), було вжито заходів, з метою відходу від ціноутворення з прив’язкою до РДН. Відповідні зміни до законодавства, дозволяють сформувати в Україні надійний індикатив цін на електроенергію на основі ціни на ринку двосторонніх договорів (РДД), який є основою електроенергетичного ринку», — йдеться у повідомленні.

Українська енергетична біржа презентувала ринку ціновий індекс РДД, якій відображає ціну електроенергії базового навантаження в «ОЕС України» на наступний місяць (М+1).

Значення індексу формується протягом місяця, що передує розрахунковому, на підставі середньозважених цін електроенергії базового навантаження за періодом постачання, що охоплює повний календарний місяць М+1.

До розрахунку індексу включаються всі угоди, укладені за результатами торгів як в спеціалізованій секції, так і в комерційній.

Погоджена Методика містить обмеження щодо врахування показників, які можуть викривити розрахункові значення. Дані виключення дають змогу сформувати більш репрезентативній індекс ринку двосторонніх договорів.

На вересень 2021 року значення індексу зафіксовано на рівні 1737,9 грн/МВт·год (без ПДВ). Біржа публікує поточне значення індексу на жовтень, яке оновлюється за результатами торгових днів вересня. Остаточне значення індексу формується за результатами останнього торгового дня календарного місяця, що передує розрахунковому.

Читайте  в «Терміналі» також, УЕБ: На останньому тижні серпня на біржі було проведено 18 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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