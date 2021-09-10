Уряд проситиме додаткові 12 млрд на субсидії

Кабінет Міністрів наступного тижня подасть у комітет проєкт змін, якими пропонується виділити на виплату субсидій на житлово-комунальні послуги додаткові 12 млрд грн.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час відповіді на запитання депутатів у Верховній Раді, пише Економічна правда.

«Було заплановано у бюджеті 36 млрд грн. На сьогодні понад 33 млрд грн, а саме 35,2 млрд грн, використано на виплату субсидій. До кінця року, за розрахунками Міністерства соціальної політики, буде необхідно ще близько 12 млрд грн», – розповів він у Раді.

Шмигаль додав, що уряд подасть до четверга 16 вересня проєкт змін до бюджету у відповідний комітет, аби «у залі можна було додати ці кошти». Наразі Міністерство закінчує обрахунки.

Прем’єр зауважив, що наразі суми субсидій достатньо для виплати до початку опалювального сезону.

Раніше «Термінал» писав, пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб.