Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо розвитку виробництва біометану

Обновлено: Сентябрь 10, 2021. Тэги: , ,

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо розвитку виробництва біометану

Верховна Рада на засіданні 9 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт «Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану.

Законопроєкт №5464 підтримали 300 народних депутатів, пише  Біоенергетична асоціація Україниу Фейсбук.

Ціль законопроєкту – створити законодавчі умови для виробництва і використання біометану в Україні.

Так, законопроєкт вирішує три основних завдання: законодавчо регламентує термін «біометан» як біогаз, що за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає нормативно-правовим актам на природний газ для подачі до газотранспортної та газорозподільної системи або для використання як моторного палива; створює «Реєстр біометану» – електронну систему облікових записів, призначену для реєстрації поданого до газотранспортної або газорозподільної системи та відібраного з газотранспортної або газорозподільної системи обсягу біометану, а також для формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або анулювання та надання сертифікатів походження біометану; встановлює порядок формування гарантій походження біометану.

Раніше «Термінал» писав, законопроєкт №3356-д про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) в транспортній галузі з 1 травня 2022 ухвалила Верховна Рада в першому читанні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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