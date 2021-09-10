Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо розвитку виробництва біометану

Верховна Рада на засіданні 9 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт «Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану.
Законопроєкт №5464 підтримали 300 народних депутатів, пише Біоенергетична асоціація Україниу Фейсбук.
Ціль законопроєкту – створити законодавчі умови для виробництва і використання біометану в Україні.
Так, законопроєкт вирішує три основних завдання: законодавчо регламентує термін «біометан» як біогаз, що за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає нормативно-правовим актам на природний газ для подачі до газотранспортної та газорозподільної системи або для використання як моторного палива; створює «Реєстр біометану» – електронну систему облікових записів, призначену для реєстрації поданого до газотранспортної або газорозподільної системи та відібраного з газотранспортної або газорозподільної системи обсягу біометану, а також для формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або анулювання та надання сертифікатів походження біометану; встановлює порядок формування гарантій походження біометану.
Раніше «Термінал» писав, законопроєкт №3356-д про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) в транспортній галузі з 1 травня 2022 ухвалила Верховна Рада в першому читанні.