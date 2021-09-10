Вітаємо з Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості!

У другу неділю вересня своє професійне свято відзначають працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості!
У нафтовій промисловості зайнято близько 1% населення України. Ці люди щодня займаються видобутком природних ресурсів і вносять величезний вклад до економіки та розвитку країни.
Напередодні Дня працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення України — вітаємо і бажаємо всім в цій найважливішій для країни галузі професійних успіхів, процвітання і доброго здоров’я.
Нехай мир і злагода завжди живуть в ваших душах і серцях, а наші щирі побажання додадуть усім сил та наснаги в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.
З повагою,
колектив НТЦ «Псіхєя»