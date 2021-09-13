13 вересня ціни на бензини і ДП незначно коливалися

13 вересня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0.45 % (12 коп/л) до 27.00 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася 0.00% (1 коп/л) до 27.70 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.30% (-7 коп/л) до 23.82 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 евро
|27.00
|0.45
|0.55
|-0.91
|Бензин А-95 евро
|27.70
|-0.03
|-0.08
|-1.83
|Дизельное топливо евро
|23.82
|-0.30
|0.16
|-2.25
Довідково:
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