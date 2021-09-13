13 вересня на АЗС ціни майже не змінилися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 13 вересня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася — 28.73грн/л, бензину А-95 євро також не змінилася — 30.26 грн/л. Дизельне пальне євро продавали по 28.59 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 13 вересня 2021 р не змінився в ціні — 17.02 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,3 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 евро
|28.73
|24.50
|0.00
|-0.53
|Бензин А-95 евро
|30.26
|26.00
|0.00
|-0.67
|Дизельное топливо Евро
|28.59
|23.49
|0.01
|-0.25
|Сжиженный газ
|17.02
|11.15
|0.01
|-0.07
Довідково:
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