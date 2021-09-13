Держстат: Станом на кінець липня заборгованість населення за комірне склала 64,3 млрд грн

Обновлено: Сентябрь 13, 2021. Тэги: , , ,

Держстат: Станом на кінець липня заборгованість населення за комірне склала 64,3 млрд грн

Станом на кінець липня 2021 року заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг склала 64,3 млрд грн.

Про це свідчать дані експрес-випуску про оплату населенням ЖКП в липні 2021 року, який оприлюднила Державна служба статистики.

Відзначається, що на кінець липня заборгованість із оплати за поставку і розподіл природного газу склала 23,7 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води — 20,3 млрд грн, за поставку і розподіл електричної енергії — 7,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 6,5 млрд грн, за управління багатоквартирними будинками — 5,5 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів — 1,2 млрд грн.

У липні 2021 роки українці сплатили за ЖКП 12,4 млрд грн, або 117,3% нарахованих за цей період сум (в рахунок погашення боргу попередніх періодів).

Найвищий показник рівня оплати ЖКП — за постачання теплової енергії та гарячої води (336,9%). У той же час найбільшою серед всіх видів послуг залишається заборгованість за поставки і розподіл природного газу — 23,7 млрд грн.

У Держстаті також уточнили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за липень 2021 скоротилася на 1,9 млрд грн.

Станом на кінець червня 2021 року борги за комуналку становили 66,3 млрд гривень і скоротилися у порівнянні з попереднім місяцем на 2,5 млрд гривень.

«Термінал» писав, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за червень 2021 року скоротилася на 2,5 млрд гривень. Станом на кінець червня 2021 року борги склали 66,3 млрд гривень. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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