Держстат: Станом на кінець липня заборгованість населення за комірне склала 64,3 млрд грн

Станом на кінець липня 2021 року заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг склала 64,3 млрд грн.

Про це свідчать дані експрес-випуску про оплату населенням ЖКП в липні 2021 року, який оприлюднила Державна служба статистики.

Відзначається, що на кінець липня заборгованість із оплати за поставку і розподіл природного газу склала 23,7 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води — 20,3 млрд грн, за поставку і розподіл електричної енергії — 7,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 6,5 млрд грн, за управління багатоквартирними будинками — 5,5 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів — 1,2 млрд грн.

У липні 2021 роки українці сплатили за ЖКП 12,4 млрд грн, або 117,3% нарахованих за цей період сум (в рахунок погашення боргу попередніх періодів).

Найвищий показник рівня оплати ЖКП — за постачання теплової енергії та гарячої води (336,9%). У той же час найбільшою серед всіх видів послуг залишається заборгованість за поставки і розподіл природного газу — 23,7 млрд грн.

У Держстаті також уточнили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за липень 2021 скоротилася на 1,9 млрд грн.

Станом на кінець червня 2021 року борги за комуналку становили 66,3 млрд гривень і скоротилися у порівнянні з попереднім місяцем на 2,5 млрд гривень.

«Термінал» писав, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за червень 2021 року скоротилася на 2,5 млрд гривень. Станом на кінець червня 2021 року борги склали 66,3 млрд гривень.

