Енергоатом і Westinghouse вирішували де розміщувати реактори AP1000 в Україні

Відбулася зустріч делегацій НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse.
Про це пише пресслужба Енергоатому.
Сторони узгодили подальші спільні дії в рамках підписаного 31 серпня 2021 року Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці з питань розміщення реакторів Westinghouse AP1000 в Україні.
Також йшлося про попередній розподіл відповідальності у спільній праці, ліцензуванні, передпроєктних роботах та про можливі джерела фінансування. Крім того, сторони обговорили ключові етапи виконання графіка спорудження першого нового енергоблока та можливості прискорення реалізації проєкту.
«Термінал» писав, НАЕК «Енергоатом» і американська електротехнічна компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків АЕС.