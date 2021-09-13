Міненерго ініціювало інвентаризацію залишків вугілля на складах шахт ДП «Львіввугілля»

Обновлено: Сентябрь 13, 2021. Тэги: , ,

Міненерго ініціювало інвентаризацію залишків вугілля на складах шахт ДП «Львіввугілля»

З метою контролю за видобутком та запасами вугілля на підпорядкованих Міненерго вугледобувних підприємствах міністерство ініціювало інвентаризацію залишків вугілля на складах шахт ДП «Львіввугілля».

Про це пише пресслужба Міненерго.
За зверненням міністерства керівник держпідприємства організував маркшейдерські заміри залишків вугілля з метою встановлення фактичного обсягу вугілля, яке знаходиться на цих складах.
В результаті перевірки виявлено, що загальний баланс нестачі вугілля по ДП «Львіввугілля» складає 17585 тонн.
Міненерго звернулося до Національної поліції із заявою про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за фактом розкрадання державного майна.

«Це перша така перевірка під час підготовки до опалювального сезону. Ми звернулися до правоохоронних органів, щоб виявити і притягнути до відповідальності винних. Ми докладатимемо максимум зусиль для контролю та забезпечення ефективної роботи галузевих державних підприємств і недопущення зловживань» — зазначив заступник міністра енергетики Олексій Кураков.

Раніше «Термінал» писав, у Міненерго відбулася нарада щодо підготовки до опалювального сезону.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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