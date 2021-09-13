Міненерго ініціювало інвентаризацію залишків вугілля на складах шахт ДП «Львіввугілля»

З метою контролю за видобутком та запасами вугілля на підпорядкованих Міненерго вугледобувних підприємствах міністерство ініціювало інвентаризацію залишків вугілля на складах шахт ДП «Львіввугілля».

Про це пише пресслужба Міненерго.

За зверненням міністерства керівник держпідприємства організував маркшейдерські заміри залишків вугілля з метою встановлення фактичного обсягу вугілля, яке знаходиться на цих складах.

В результаті перевірки виявлено, що загальний баланс нестачі вугілля по ДП «Львіввугілля» складає 17585 тонн.

Міненерго звернулося до Національної поліції із заявою про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за фактом розкрадання державного майна.

«Це перша така перевірка під час підготовки до опалювального сезону. Ми звернулися до правоохоронних органів, щоб виявити і притягнути до відповідальності винних. Ми докладатимемо максимум зусиль для контролю та забезпечення ефективної роботи галузевих державних підприємств і недопущення зловживань» — зазначив заступник міністра енергетики Олексій Кураков.

Раніше «Термінал» писав, у Міненерго відбулася нарада щодо підготовки до опалювального сезону.