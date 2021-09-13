Нафта слабо дорожчає через наслідки після урагану «Іда»

Світові ціни на нафту в понеділок вранці помірно ростуть, оскільки після урагану «Іда» деякі видобувні потужності в Мексиканській затоці все ще не відновлені.

Про це пише Прайм із посиланням на дані торгів і коментарі аналітиків.

Станом на 7.58 кск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent зросла на 0,29%, до 73,13 долара за барель, жовтневі ф’ючерси на WTI подорожчали на 0,36%, до 69,97 долара за барель.

«Майже через два тижні після того, як ураган обрушився на Мексиканську затоку, видобувні потужності, що забезпечують понад мільйон барелів на день, все ще недоступні», — відзначили аналітики ANZ, слова яких наводить газета The Wall Street Journal.

Інвестори також знаходяться в очікуванні доповіді ОПЕК. Аналітики вважають, що альянс, ймовірно, перегляне у бік зниження свій прогноз зростання попиту на 2022 рік, оскільки поширення коронавірусного штаму «Дельта» загрожує темпам відновлення виробництва пального.