Німецький регулятор повідомив про терміни сертифікації Nord Stream 2 AG

Обновлено: Сентябрь 13, 2021. Тэги: , , ,

Німецький регулятор повідомив про терміни сертифікації Nord Stream 2 AG

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) отримало всі необхідні документи за заявкою Nord Stream 2 AG по сертифікації компанії як незалежного оператора трубопроводу «Північний потік — 2″, рішення буде прийнято до 8 січня 2022 року, повідомляє прес-служба відомства в понеділок.

Повідомляє Прайм.

Nord Stream 2 AG подав заявку в червні, до цих пір BNA вивчала подані документи на предмет повноти комплекту.

«Федеральне мережеве агентство Німеччини повідомило сьогодні, що Nord Stream 2 AG подав всі документи, необхідні для перевірки відомством. У Федерального мережевого агентства, таким чином, є чотири місяці, щоб підготувати проект рішення і передати його Єврокомісії», — повідомили РІА Новини в прес-службі відомства.

BNA уточнює, що термін звіту передбачених правилами чотирьох місяців стартував 8 вересня 2021 року. Таким чином, остаточним терміном для прийняття рішення за заявкою є 8 січня 2022 року.

Раніше Термінал писав, що компанія Nord Stream 2 програла суд щодо звільнення від норм газової директиви ЄС.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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