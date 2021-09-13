Німецький регулятор повідомив про терміни сертифікації Nord Stream 2 AG

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) отримало всі необхідні документи за заявкою Nord Stream 2 AG по сертифікації компанії як незалежного оператора трубопроводу «Північний потік — 2″, рішення буде прийнято до 8 січня 2022 року, повідомляє прес-служба відомства в понеділок.

Повідомляє Прайм.

Nord Stream 2 AG подав заявку в червні, до цих пір BNA вивчала подані документи на предмет повноти комплекту.

«Федеральне мережеве агентство Німеччини повідомило сьогодні, що Nord Stream 2 AG подав всі документи, необхідні для перевірки відомством. У Федерального мережевого агентства, таким чином, є чотири місяці, щоб підготувати проект рішення і передати його Єврокомісії», — повідомили РІА Новини в прес-службі відомства.

BNA уточнює, що термін звіту передбачених правилами чотирьох місяців стартував 8 вересня 2021 року. Таким чином, остаточним терміном для прийняття рішення за заявкою є 8 січня 2022 року.

Раніше Термінал писав, що компанія Nord Stream 2 програла суд щодо звільнення від норм газової директиви ЄС.