США висловили стурбованість щодо залежності Європи від газу з Росії

У Державному департаменті США заявляють, що Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, чим також спричинила підвищення цін.

Про це сказав старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн в інтерв’ю Financial Times.

«Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть скінчитися запаси. І це мене непокоїть. Йдеться не лише про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей», — зауважив представник Держдепу.

В адміністрації США наголосили, що Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, чим також спричинила підвищення цін.

«Термінал» писав, Ціна жовтневого ф’ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures в понеділок вранці зробила ривок до нових рівнів, досягнувши 59,585 євро за кВт.год, або $ 727 за тисячу кубометрів.

