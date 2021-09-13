Уряд оголосив повторний конкурс на посаду голови ДАЗВ

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження.

Про це свідчить публікація розпорядження від 8 вересня 2021 р. № 1062-р, яке оприлюднене на «Урядовому порталі».

В обов’язки переможця входитиме забезпечення реалізації державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

На початку липня кабмін звільнив голову державного агентства з управління Зоною відчуження Сергія Костюка. Очільник зони відчуження пропрацював менше пів року — з лютого 2021 року.

Раніше «Термінал» писав, що з 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження.

