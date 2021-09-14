Ціна газу в Європі перевищила $800 за тисячу кубометрів

Ціна газу на ф’ючерсному ринку Європи в ході торгів перевищила рекордні 800 доларів за тисячу кубометрів.
Передає Прайм.
Таким чином, за перші кілька годин торгів вівторка вартість газу зросла більш ніж на 50 доларів.
Вартість жовтневого ф’ючерсу на газ за індексом голландського TTF до 10.26 за Києвом досягла 800,03 долара.
Ціни на «блакитне паливо» продовжують активно зростати за рахунок відновлення попиту після пандемії коронавірусу. Заповненість європейських ПСГ залишається нижче середнього показника за останні п’ять років.
Раніше Термінал писав, що місцева влада має стримувати ціни не теплопостачання — прем’єр-міністр України.