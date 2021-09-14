МЕА понизило оцінку зростання попиту на нафту в 2021 році

Обновлено: Сентябрь 14, 2021. Тэги: , ,

МЕА понизило оцінку зростання попиту на нафту в 2021 році

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило оцінку зростання попиту на нафту в 2021 році на 105 тис. барелів на добу, до 5,2 млн б/д, через погіршення ситуації з пандемією в 3-му кварталі 2021 року, йдеться в щомісячному звіті організації.

Передає Investing.

Оцінка зростання на 2022 рік підвищена на 85 тис. б/д — до 3,2 млн б/д відповідно, в 2021 році МЕА очікує, що попит на нафту складе 96,1 млн б/с, а за підсумками 2022 року зросте до 99,4 млн б/д.

«Світовий попит на нафту як і раніше знаходиться під тиском небезпечного штаму «дельта» COVID-19 в ключових регіонах-споживачах, особливо в деяких частинах Азії. Після сильного зростання в червні, за нашими оцінками, протягом вересня світове споживання нафти скоротиться в середньому на 310 тис. б/д. Тим не менш, попит на нафту в 3-му кварталі 2021 року, за прогнозами, зросте на 2,1 млн б/с в порівнянні з 2-м кварталом 2021 року і досягне 97,2 млн барелів на добу на тлі сильного відкладеного попиту на поїздки», — відзначають аналітики.

Згідно зі звітом, оцінка попиту на 3-й квартал 2021 року погіршена в порівнянні з попередньою на 200 тис. б/д, в 4-му — на 100 тис. б/д, але прогноз по 2-му кварталу поліпшений на 300 тис. б/д, що в цілому по року дало погіршення прогнозу на 100 тис. б/д.

На 2022 рік МЕА поліпшило оцінку попиту в 1-му і 2-му кварталах — на 100 тис. б/д, в 3-му кварталі — на 200 тис. б/д, але в 4-му кварталі — знизив на 100 тис. б/д, що в цілому по року дало поліпшення оцінки приблизно на 100 тис. б/д. Згідно з розрахунками, в двох останніх кварталах 2022 року споживання нафти буде перевищувати 100 млн б/д — допандемійний рівень.

В цілому у МЕА оцінки більш стримані, ніж опубліковані в понеділок прогнози ОПЕК, який різко підвищив оцінку попиту на 2022 рік і очікує, що в 2021 році той складе 96,7 млн б/д, а в 2022 році — 100,83 млн б/д.

Читайте у Терміналі: Нафта дорожчає на очікуваннях нового урагану у Мексиканській затоці.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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