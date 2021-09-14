Мешканців «червоних» карантинних зон не відключатимуть від е/е за борги

Електропостачальникам та операторам систем розподілу забороняється припиняти постачання електричної енергії побутовим споживачам, електроустановки яких розташовані на території регіонів України, на яких установлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

На цьому наголосили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«Звертаємо увагу учасників роздрібного ринку електричної енергії, що 20 серпня 2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж». Законом внесені зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»», — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на те, що Законом було скасовано заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі, розділ II закону доповнено пунктом 3¹, яким встановлено, що на території України, там, де установлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі.

Дана норма стосується виключно побутових споживачів.

Попри заборону, ще до завершення 30 днів з дня скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки постачальникам універсальних послуг дозволено розпочинати процедуру припинення електропостачання споживачам.

Зокрема можна буде оформляти та направляти побутовому споживачу попередження про припинення постачання електричної енергії за заборгованість за спожиту електричну енергію, а також надавати оператору системи розподілу звернення щодо необхідності здійснення припинення електроживлення електроустановки відповідного споживача. Водночас у відповідному попередженні та зверненні має бути зазначено, що електропостачання побутовому споживачу буде припинено після завершення 30 днів з дня скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Крім того, підкреслили в НКРЕКП, якщо споживача раніше було відключено від електрики за борги, то навіть за умови оголошення «червоної» карантинної зони такий споживач залишатиметься без електроенергії і надалі.

«Звертаємо увагу, що встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки не є підставою для відновлення електроживлення електроустановки побутового споживача без усунення споживачем допущеного порушення (зокрема оплати заборгованості)», — зазначили в НКРЕКП.

Але відновлення електропостачання має відбуватися в день погашення боргу.

У НКРЕКП також нагадали, що оператори систем розподілу повинні стежити за офіційною інформацією Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо епідеміологічної ситуації на території регіону, де розташована електроустановка побутового споживача.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на засіданні внесла зміни до Порядку, який регулює забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам.

