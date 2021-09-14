Тарифи у сфері теплопостачання — це зона відповідальності органів місцевого самоврядування, — прем’єр-міністр України

Обновлено: Сентябрь 14, 2021. Тэги: , , , , ,

Тарифи у сфері теплопостачання — це зона відповідальності органів місцевого самоврядування, — прем’єр-міністр України

Підготовка до опалювального сезону триває згідно з графіком, і Уряд робить низку кроків, щоб не допустити зміни тарифів на енергоносії для населення. Про це на прес-конференції 14 вересня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Повідомляє Урядовий портал.

Він наголосив, що сьогодні на світових ринках ціна на газ б’є рекорди й за деякими договорами вже перевищує 700 доларів за 1000 куб. м. Водночас Уряд та НАК «Нафтогаз», як державна компанія, виступає гарантіями того, що ціна на газ для населення не зміниться і буде лишатися на рівні, зафіксованому річними контрактами. Глава Уряду нагадав, що ціна газу за річним контрактом НАК «Нафтогазу» становить 7,96 грн.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд також докладає максимум зусиль, щоб тарифи на теплопостачання та водопостачання не збільшувались і залишились на минулорічному рівні. Зокрема, теплокомуненерго запропонована ціна на газ на рівні 7,44 грн.

«Тарифи у сфері теплопостачання — це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Саме місцева влада визначає тарифи та шукає компенсатори, для цього місцеві бюджети мають значний ресурс. Цього року доходи місцевих бюджетів становлять 509 млрд грн, це майже половина від державного бюджету. Зі свого боку Уряд робить низку кроків, щоб не допустити збільшення тарифів. Зокрема, зараз працюємо над компенсацію ТКЕ різниці в тарифах», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім цього, Денис Шмигаль наголосив, що Україна на 90% готова до опалювального сезону.

«У газових сховищах закачано 18 млрд кубометрів газу — це показник більше середнього за останні 10 років на цей період. Ми очікуємо збільшення запасів до 19 млрд і більше кубометрів газу», — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше Термінал писав, що ціна газу в Європі перевищила $800 за тисячу кубометрів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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