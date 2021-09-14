Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму $ 411 млн — Шмигаль

Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали дві угоди на загальну суму $ 411 млн.
Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в «телеграм-каналі».
«Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали дві угоди на загальну суму $ 411 млн», — зазначив він.
Відзначається, що $ 200 млн буде спрямовано на розвиток в країні вищої освіти, $ 211 млн — на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.
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