Укргідроенерго позичило $211 млн на системи накопичення енергії

«Укргідроенерго» позичило у міжнародних фінансових організацій $211 млн для фінансування проекту з установки систем накопичення енергії на п’ятьох ГЕС.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Згідно з підписаними кредитними угодами Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав «Укргідроенерго» 177 мільйонів доларів США, Фонд чистих технологій виділив позику в розмірі 34 мільйонів доларів США. Також Укргідроенерго отримало грант в розмірі 1 мільйона доларів США на впровадження проекту», — йдеться в повідомленні.

Позики надано в рамках проекту «Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі», що передбачає встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго».

Фінансування надається на встановлення 197 МВт систем накопичення енергії у поєднанні із сонячними батареями на гідроелектростанціях «Укргідроенерго» зокрема: Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС, Середньодніпровській ГЕС та Дністровській ГЕС. Загальна потужність систем накопичення на 5-ти ГЕС – орієнтовно 212 МВт, фотоелектричних установок – 64 МВт.

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