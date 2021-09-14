Вітренко: Нафтогаз розглядає можливість укладення довгострокових контрактів із ГРМ

Обновлено: Сентябрь 14, 2021. Тэги: , , ,

Вітренко: Нафтогаз розглядає можливість укладення довгострокових контрактів із ГРМ

Керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що компанія розглядає можливість укладення довгострокових контрактів з операторами газорозподільних мереж (ГРМ, облгази) для покриття їх потреб в газі на виробничо-технологічні витрати (ВТВ).

Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Довгострокові контракти, які в стійко-ринковий спосіб могли б покривати їх потреби, ми розглядаємо, тому що це елементи критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що газ, який видобувається нами, ми не можемо доставити людям без операторів ГРМ», – сказав Вітренко.

Раніше голова «Оператора ГТС України» (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що Нафтогаз може частково забезпечити облгази ресурсом внутрішнього видобутку для недопущення різкого зростання тарифів на розподіл і кінцевої ціни газу для населення в платіжках. Макогон пояснив, що якщо зберегти в тарифі ГРМ на розподіл ціну газу на рівні 7 грн/куб. м, то облгази не зможуть купити і забезпечити себе необхідним обсягом ресурсу, і будуть відбирати його з магістральних мереж ОГТСУ.

Читайте в «Терміналі», кабінет міністрів доручив низці міністерств спільно Нафтогазом реструктуризувати борги підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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