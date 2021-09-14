Вітренко: Нафтогаз розглядає можливість укладення довгострокових контрактів із ГРМ

Керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що компанія розглядає можливість укладення довгострокових контрактів з операторами газорозподільних мереж (ГРМ, облгази) для покриття їх потреб в газі на виробничо-технологічні витрати (ВТВ).

Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Довгострокові контракти, які в стійко-ринковий спосіб могли б покривати їх потреби, ми розглядаємо, тому що це елементи критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що газ, який видобувається нами, ми не можемо доставити людям без операторів ГРМ», – сказав Вітренко.

Раніше голова «Оператора ГТС України» (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що Нафтогаз може частково забезпечити облгази ресурсом внутрішнього видобутку для недопущення різкого зростання тарифів на розподіл і кінцевої ціни газу для населення в платіжках. Макогон пояснив, що якщо зберегти в тарифі ГРМ на розподіл ціну газу на рівні 7 грн/куб. м, то облгази не зможуть купити і забезпечити себе необхідним обсягом ресурсу, і будуть відбирати його з магістральних мереж ОГТСУ.

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