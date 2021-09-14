Виведено у ремонт енергоблок №3 Рівненської АЕС

Відповідно до погодженої заявки 14 вересня 2021 року о 2:03 відключено від мережі енергоблок №3 (ВВЕР-1000) для проведення поточного ремонту. Орієнтовна тривалість ремонту до 16 листопада 2021 року.



Інформує РАЕС.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі із сумарним навантаженням 2103 МВт перебували усі чотири енергоблоки, ними вироблено 50,5 млн кВт год електроенергії. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

13 вересня 2021 року о 22:50 енергоблок №4 (ВВЕР-1000) розвантажено до рівня 70% від номінальної потужності для продовження паливної кампанії.

З 3 вересня 2021 року турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2 (ВВЕР-440) перебуває у резерві для продовження терміну роботи блоку на номінальному рівні потужності в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Потужність енергоблоку складає 53% від номінальної.

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