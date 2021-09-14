Виведено у ремонт енергоблок №3 Рівненської АЕС

Обновлено: Сентябрь 14, 2021. Тэги: ,

Виведено у ремонт енергоблок №3 Рівненської АЕС

Відповідно до погодженої заявки 14 вересня 2021 року о 2:03 відключено від мережі енергоблок №3 (ВВЕР-1000) для проведення поточного ремонту. Орієнтовна тривалість ремонту до 16 листопада 2021 року.

Інформує РАЕС.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі із сумарним навантаженням 2103 МВт перебували усі чотири енергоблоки, ними вироблено 50,5 млн кВт год електроенергії. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

13 вересня 2021 року о 22:50 енергоблок №4 (ВВЕР-1000) розвантажено до рівня 70% від номінальної потужності для продовження паливної кампанії.

З 3 вересня 2021 року турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2 (ВВЕР-440) перебуває у резерві для продовження терміну роботи блоку на номінальному рівні потужності в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Потужність енергоблоку складає 53% від номінальної.

Читайте у Терміналі: Ядерне паливо Westinghouse прибуло на Рівненську АЕС.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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