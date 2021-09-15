15 вересня на АЗС ціни на пальне мають тенденцію на зниження

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 15 вересня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.23% (-7.0 коп/л) до 28.67 грн/л, бензину А-95 євро також знизилася на 0.1% (-2.0 коп/л) до 30.23 грн/л. Дизельне пальне євро подорожчало на 0.12% (3.0 коп/л) до 28.63 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 15 вересня 2021 р не змінився в ціні — 17.02 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,3 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.67
|24.50
|-0.23
|-0.56
|Бензин А-95 євро
|30.23
|26.00
|-0.07
|-0.65
|Дизельне пальне Евро
|28.63
|23.49
|0.12
|-0.23
|Зріджений газ
|17.02
|11.15
|-0.02
|-0.12
Довідково:
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