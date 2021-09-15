2021-09-15: нафта дорожчає через зниження запасів в США

Обновлено: Сентябрь 15, 2021. Тэги: , , ,

2021-09-15: нафта дорожчає через зниження запасів в США

Ціни на нафту ростуть після публікації даних Американського інституту нафти (API), що показали більш істотне, ніж очікувалося, зниження запасів в США.

Передає Investing.

Вартість листопадових ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:33 за Києвом в середу становить $74,14 за барель, що на $0,54 (0,73%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,09 (0,1%) — до $73,6 за барель, максимуму з 30 липня.

Ціна ф’ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $0,50 (0,71%) — до $70,96 за барель. У вівторок вартість цих контрактів підросла на $ 0,01 — до $70,46 за барель, найвищого значення з 3 серпня.

Згідно з інформацією API, запаси в США минулого тижня скоротилися на 5,437 млн барелів. Експерти в середньому очікували зниження на 3,903 млн барелів. Тижнем раніше запаси нафти зменшилися на 2,882 млн барелів, їх зниження триває вже сім тижнів поспіль.

Китай повідомив у середу, що почне продаж сировини зі стратегічних резервів 24 вересня. В ході першого аукціону буде продано близько 7,38 млн барелів, повідомляє агентство Bloomberg.

Побоювання експертів, пов’язані з можливою загрозою нового урагану для видобувних потужностей в Мексиканській затоці, зійшли нанівець, оскільки «Ніколас», що посилився до урагану першої категорії, практично не торкнувся регіону.

Раніше Термінал писав, що в Росії не хочуть бачити нафту за ціною $100 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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