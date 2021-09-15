Міненерго продовжує розробку Водневої стратегії України

14 вересня під головуванням заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної відбулося друге засідання міжвідомчої робочої групи з розробки Водневої стратегії України.
Інформує Міненерго.
У нараді взяли участь представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Держенергоефективності, Оператора ГТС України, Держводагентства, галузевих асоціацій та експерти.
Під час засідання були обговорені питання наявних водних ресурсів для виробництва водню шляхом електролізу, перспективи можливого будівництва нових продуктопроводів між Європою та Україною для транспортування водню або шляхів модернізації наявної інфраструктури ГТС.
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