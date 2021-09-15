Регулятор планує вдвічі збільшити тариф на послуги ПОН

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує встановити тариф на послуги постачальника «останньої надії» на оптовому ринку електричної енергії в IV кварталі 2021 року на рівні 1238,17 грн / МВт-год, що на 101,9 % більше тарифу попереднього кварталу (613,16 грн / МВт-год).

Про це йдеться в проєкті постанови, включеного до порядку денного засідання регулятора в четвер, 16 вересня.

За інформацією Регулятора, тариф на послуги постачальника «останньої надії» на розрахунковий період розраховується і встановлюється НКРЕКП на підставі даних щодо фактичних цін на електричну енергію на ринку «на добу вперед» за перші два місяці базового періоду, які визначаються ДП «Оператор ринку».

Читайте в «Терміналі», газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника останньої надії, підвищила тарифи на блакитне паливо. Зокрема, ціна газу на вересень становить 12 грн за кубометр.