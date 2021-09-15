Україна готова продовжити контракт з Газпромом – Вітренко

Українська влада готова продовжити контракт з «Газпромом» на транзит сировини.

Про це заявив глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко за підсумками переговорів з німецькою стороною, пишуть Риа Новости.

«Ті обсяги, які зараз йдуть через Україну, повинні бути перенесені в контракти з європейськими компаніями на довгу перспективу. Ми повинні, таким чином, отримати гарантії того, що транзит через Україну буде збережено», — сказав він.

Глава компанії підкреслив, що Київ готовий вести переговори з «Газпромом», про що відомо німецьким партнерам. Однак, як зазначив Вітренко, саме по собі продовження терміну дії договору не дає достатніх гарантій для збереження транзиту газу через Україну.

Читайте в «Терміналі», у Газпромі прокоментували заяву Вітренка про транзит газу після 2024 року.