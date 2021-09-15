Укренерго вкотре активувало аварійну допомогу зі Словаччини

Укренерго 14 вересня активувало аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини для уникнення відключення споживачів «острова Бурштинської ТЕС».



Причиною цього стало аварійне відключення блоку №1 Бурштинської ТЕС, пише пресслужба Укренерго.

Обсяг наданої аварійної допомоги склав 1200 МВт·год, з них 1000 МВт·год – з 11:00 до 21:00 14 вересня.

14 вересня о 05:00 у роботі перебували 7 із 12 блоків Бурштинської ТЕС. Зокрема, блоки №1 та №6 були в аварійному ремонті з 9 вересня, блок №2 — на консервації з 1 січня 2021 року, блоки №3 та №4 — в поточних ремонтах.

О 05:01 14 вересня аварійно відключено блок №5 через утворення свищу на котлі, також аварійно розвантажилися блоки №12 на 15 МВт і блок №10 — на 16 МВт.

Після цього для компенсації втраченої потужності диспетчером НЕК «Укренерго» була надана команда на завантаження (збільшення генерації) Калуської ТЕЦ на 25 МВт. Пізніше, о 10-00, Калуська ТЕЦ була аварійно розвантажена персоналом 25 МВт до 0 МВт без втрати власних потреб через дефект парової засувки.

При цьому було зафіксовано порушення графіка експортних поставок електроенергії з торгової зони «острова Бурштинської ТЕС» з 05:00 до 07:00 на величину 187 МВт·год, з 10:00 до 11:00 — 45 МВт·год, з 21:00 до 24:00 — 95 МВт·год.

Раніше «Термінал» писав, НЕК «Укрнерго» активувало аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини через пожежу на Бурштинській теплоелектростанції (ТЕС), яка входить в холдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.

