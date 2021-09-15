В дрібному опті 15 вересня ціни на пальне коливалися незначно

15 вересня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0.00 % (1 коп/л) до 26.90 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася 0.00% (1 коп/л) до 27.71 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.46% (-11 коп/л) до 23.96 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.90
|0.04
|0.10
|-1.02
|Бензин А-95 євро
|27.71
|0.02
|-0.04
|-1.48
|Дизельне пальне євро
|23.96
|-0.46
|0.25
|-0.32
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