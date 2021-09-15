В Росії вирахували терміни отримання дозволу на запуск «Північного потоку-2″

Процес отримання дозволу на запуск газопроводу “Північний потік-2” від німецького регулятора може бути завершений до початку 2022 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ), пише УНН.

“Роботи усі завершені, зараз йде процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з’ясовується, за німецьким законодавством нешвидкий, по-моєму, чотири місяці, початок 2022 року позначається”, — сказав Лавров.

«Термінал» писав, Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) отримало всі необхідні документи за заявкою Nord Stream 2 AG по сертифікації компанії як незалежного оператора трубопроводу «Північний потік — 2″, рішення буде прийнято до 8 січня 2022 року, повідомляє прес-служба відомства в понеділок.