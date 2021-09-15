З 1 квітня 2022 року уряд має намір припинити приватизацію обленерго

Кабінет міністрів з 1 квітня 2022 року має намір припинити приватизацію належних державі пакетів акцій операторів систем розподілу електроенергії (обленерго).

Як випливає з проєкту розпорядження, включеного до порядку денного засідання уряду 15 вересня, пропонується виключити з переліку великої приватизації, затвердженого розпорядженням Кабміну №36-р від 16 січня 2019 року, пакети акцій ВАТ «Тернопільобленерго» (50,999%), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2475%), АТ «Харківобленерго» (65,001%), АТ «Миколаївобленерго» (70%), АТ «Хмельнікобленерго» (70,0089%), пише Енергореформа.

Згідно з проектом, Фонд держмайна зі свого боку повинен вжити заходів щодо припинення приватизації неконтрольних пакетів ще трьох обленерго — ПАТ «Черкасиобленерго» (46%), АТ «Сумиобленерго» і АТ «ДТЕК Одеські мережі» (обидва — по 25%).

Крім цього, АТ «Хмельницькобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Миколаївобленерго» повинні забезпечити відчуження їхніх часток у статутних капіталах компаній-постачальників е / е — ТОВ «Хмельніцкенергосбит», «Тернопольелектроснаб «,» Запорожьеелектроснабженіе «,» Черкассиенергосбит «,» Миколаївська елекропоставляющая компанія «.

Міністерству економіки з ФДМ належить підготувати і передати Кабміну проєкт рішення про передачу обленерго в управління Міністерства енергетики, зокрема після завершення процесу відчуження постачальників в частині з них. Натомість знятих з приватизації обленерго Фонд держмайна повинен підготувати додаткові пропозиції щодо приватизації в 2022-2024 рр. для забезпечення надходжень до бюджету.

Розпорядження набирає чинності з 1 квітня 2022 року, крім пунктів, які передбачають відчуження постачальників, а також зобов’язання ФДМ щодо додаткових переліків приватизації, які набирають чинності з моменту публікації розпорядження. У пояснювальній записці сказано, що проект розроблено на виконання указу президента №452 від 28 серпня, яким введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про заходи щодо нейтралізації загроз в енергосфері. Крім того, документ пропонує при розгляді проекту розпорядження на засіданні уряду врахувати застереження ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо можливого порушення справи про його банкрутство у зв’язку з виключенням з приватизаційного списку. Як повідомляла енергореформи, згідно з рішенням РНБО від 30 квітня, введеного в дію указом президента №452 від 28 серпня, обленерго з держчасткою повинні бути виключені з переліків приватизації та передані в управління Міненерго від Фонду держмайна. До приватизації кілька років готуються пакети акцій по 70% «Хмельницьк-» і «Миколаїв-«, 65% «Харків-«, 60,25% — «Запоріжжя-» і 50,99% «Тернопільобленерго». У червні цього року ФДМ представив оновлений графік приватизації, в якому продаж чотирьох обленерго ( «Миколаїв-«, «Харків-«, «Запоріжжя-» і «Хмельницькобленерго») запланована на лютий 2022 року, тоді як ще два залишаються у держави обленерго ( «Тернопіль-» і «Черкасиобленерго») поки відсутні.

Читайте в «Терміналі», Фонд державного майна видав наказ про приватизацію енергогенеруючої компанії ПАТ «Центренерго».

