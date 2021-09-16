Байден скликає віртуальний форум з енергетики та клімату

Президент США Джо Байден скликає 17 вересня віртуальну зустріч форуму провідних економік з енергетики та клімату.
Це випливає з заяви Білого дому, пише Прайм.
«Президент Байден скликає форум провідних економік з енергетики та клімату 17 вересня для активізації зусиль із боротьби з глобальною кліматичною кризою», — повідомив Білий дім.
Форум був створений в 2009 році тодішнім президентом США Бараком Обамою за участі 17 найбільших економік світу.
Зустріч, згідно з релізом, розвиває досягнення кліматичного саміту, який Байден скликав в квітні, і проходить за півтора місяці до кліматичної конференції, яку організує ООН в британському місті Глазго.
Байден розраховує використовувати форум в якості одного з основних міжнародних майданчиків для координації боротьби з глобальним потеплінням.