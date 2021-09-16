Baltic Pipe буде введений в експлуатацію з 1 жовтня 2022 року

Польща стане незалежною від поставок російського газу з 2023 року.

Про це заявив повноважний представник уряду Польщі в області стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський, пише Euractiv.

Урядовець висловив надію на те, що газопровід Baltic Pipe буде повністю введений в експлуатацію з 1 жовтня 2022 року. За його словами, затримки в будівництві були пов’язані з певними екологічними питаннями, «які тепер вирішили наші данські партнери».

«Ми не будемо продовжувати контракт з російським Газпромом», — додав він.

Наїмський також зазначив, що оскільки польська компанія Gaz-System будує інтерконнектори в сусідні країни, це дозволить імпортувати «весь необхідний для економіки обсяг газу з інших джерел, окрім Росії».

Читайте в «Терміналі», у Польщі заявили про вирішення проблем з Данією з приводу будівництва Baltic Pipe.