ДТЕК Нафтогаз збільшить видобуток газу за рахунок блочної холодильної установки

ДТЕК Нафтогаз завершив будівництво блочної холодильної установки (БХУ) із випередженням термінів – завершення будівництва було заплановане на кінець грудня цього року.

При проектуванні та будівництві холодильної установки використано обладнання кращих українських і міжнародних виробників, пише пресслужба ДТЕК.

Основне завдання БХУ – оптимізація розробки Мачухського родовища та збереження темпів відбору вуглеводнів на ньому. Завдяки введенню в експлуатацію холодильного обладнання, ДТЕК Нафтогаз уже до кінця 2021 року отримає додатково майже 20 млн кубометрів газу і збільшить річний видобуток газу до 2 млрд куб. м, що стане новим рекордом усього приватного газовидобування в Україні. Також БХУ додатково підвищить якість підготовки газу, який видобуває компанія.

За 7 років розробки Мачухського родовища ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток на ньому з 20 млн куб. м до майже 1 мільярда кубометрів. Це стало можливим завдяки системним інвестиціям, а також впровадженню новітніх світових технологій на сучасних технологічних рішень по всьому виробничому ланцюжку – від геологорозвідки і буріння до видобування і підготовки газу. За словами очільника Полтавської ОДА, нафтогазовий бізнес ДТЕК сьогодні є лідером приватного сектору з видобутку газу й застосування новітніх технологій.

«Термінал» писав, в рамках підготовки до опалювального сезону ДТЕК Енерго ремонтує енергоблоки теплоелектростанцій.

