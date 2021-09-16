Кабмін планує скоротити видатки та пільги на субсидії на 2022 рік

Кабінет міністрів скоротив в проєкті державного бюджету на 2022 рік видатки на субсидії.
Це випливає з відповідного законопроєкту №6000, що зареєстровано у Верховній Раді.
Так, Кабмін заклав до проєкту державного бюджету на 2022 рік видатки на пільги і житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році — близько 47,2 млрд гривень.
Раніше «Термінал» писав, Кабінет Міністрів наступного тижня подасть у комітет проєкт змін, якими пропонується виділити на виплату субсидій на житлово-комунальні послуги додаткові 12 млрд грн.