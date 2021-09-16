Нафта продовжує дорожчати на тлі зниження запасів у США

Обновлено: Сентябрь 16, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

Нафта продовжує дорожчати на тлі зниження запасів у США

Нафтові ціни продовжують рости після підйому напередодні до максимальних значень з кінця липня на даних про різке скорочення запасів у США.

Комерційні запаси сировини в Штатах минулого тижня зменшилися на 6,4 млн барелів, повідомило Міненерго країни. Їх обсяг знизився за підсумками сьомого тижня поспіль. Запаси бензину зменшилися на 1,9 млн барелів, дистилятів — на 1,7 млн ​​барелів, пише Investing.com.

Опитані S & P Global Platts аналітики в середньому прогнозували скорочення запасів нафти на 3,5 млн барелів, бензину — на 2,2 млн барелів і дистилятів — на 2 млн барелів.

Вартість листопадових ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:31 кск становила $ 75,6 за барель, що на $ 0,14 (0,19%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подорожчали на $ 1,86 (2,5%) — до $ 75,46 за барель, максимуму з 30 липня.

Ціна ф’ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 72,80 за барель, що на $ 0,19 (0,26%) вище підсумкового значення попередньої сесії. У середу вартість цих контрактів збільшилася на $ 2,15 (3,1%) — до $ 72,61 за барель, також найвищого значення з 30 липня.

«Нової пропозиції на ринку недостатньо, у зв’язку з чим ситуація досить складна», — відзначає аналітик Tortoise Метт Саллі.

«У таких умовах ціни на нафту продовжать зростати. Побоювання щодо перспектив попиту, викликаних COVID-19, відходять на другий план», — наводить слова експерта агентство Bloomberg.

Згідно з даними Бюро з питань безпеки та екологічного контролю США, після урагану «Іда» все ще не відновлена ​​робота потужностей, що забезпечують 29,5% видобутку нафти в американській частині Мексиканської затоки.

«Термінал» писав, Нафтові ціни піднімаються до максимумів за 6 тижнів і продовжують зростання в зв’язку з наближенням нового тропічного шторму до Мексиканської затоки, в той час як виробники нафти в цьому регіоні до цих пір не відновилися після урагану «Іда».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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