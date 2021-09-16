Нафтогаз отримав в управління заарештовані акції Донецькоблгазу

Уряд погодився з пропозицією АРМА та Міністерства енергетики щодо передачі в управління компанії групи НАК «Нафтогаз України» арештованих акцій ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз».
Вказане розпорядження уряд прийняв у середу, 15 вересня.
«Це вже другий, арештований актив, який уряд за ініціативою АРМА передав в управління державній компанії. Використання при цьому механізму призначення управителя замість тривалої процедури його конкурсного відбору дозволить уникнути ризиків переривання у постачанні газу споживачам», — зазначив т.в.о. Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Жоравович.
Нагадаємо, що розпорядження Кабміну прийняте у рамках особливого порядку відбору управителів для стратегічних та соціально важливих активів, що застосовується в особливих випадках і дає змогу найбільш ефективним державним компаніям на законних підставах та у максимально стислі строки налагодити управління об’єктами критичної інфраструктури. Практичне застосування такого механізму стало можливим завдяки нещодавно ухваленому Парламентом законопроекту 5309, яким внесено зміни до Спеціального закону про АРМА.
Читайте в «Терміналі», Донецькоблгаз заборгував Оператору ГТС України 894 млн грн.