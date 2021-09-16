УЕБ: Ціна продажу електроенергії Центренерго на РДД перевищила 2 тис. грн / МВт-год

Обновлено: Сентябрь 16, 2021. Тэги: , , ,

УЕБ: Ціна продажу електроенергії Центренерго на РДД перевищила 2 тис. грн / МВт-год

ПАТ «Центренерго» на аукціоні з продажу електроенергії за двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі (УЕБ) реалізувало 48 598 МВт-год (22% запропонованого обсягу) електроенергії базового навантаження з періодом постачання з 1 жовтня по 31 грудня 2021 року по середньозваженій ціні 2011,14 грн / МВт-год.

Як свідчать дані підсумків торгів на сайті УЕБ, мінімальна ціна продажу склала 2000 грн / МВт-год, максимальна — 2030 грн / МВт-год.

Покупцями виступили компанії ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «АС», ПрАТ «МХП Еко Енерджі» і ТОВ «ЕТГ».

У середу «Центренерго» на черговому аукціоні на УЕБ вдалося утримати досягнутий ціновий рівень: компанія реалізувала 55 225 МВт-год е / е базового навантаження (25,3% запропонованого обсягу) з аналогічним періодом поставки за середньозваженою ціною 2000,17 грн / МВт- ч. Мінімальна ціна продажу склала 2000 грн / МВт-год, максимальна — 2001 грн / МВт-год.

Покупцями стали ТОВ «Енерджікс», ТОВ «ЛТК Електрум» і ТОВ «ОНК-Груп».

«Термінал» писав, Українська енергетична біржа (УЕБ) почала публікацію Місячного індексу ціни електроенергії базового навантаження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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