УЕБ: Ціна продажу електроенергії Центренерго на РДД перевищила 2 тис. грн / МВт-год

ПАТ «Центренерго» на аукціоні з продажу електроенергії за двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі (УЕБ) реалізувало 48 598 МВт-год (22% запропонованого обсягу) електроенергії базового навантаження з періодом постачання з 1 жовтня по 31 грудня 2021 року по середньозваженій ціні 2011,14 грн / МВт-год.
Як свідчать дані підсумків торгів на сайті УЕБ, мінімальна ціна продажу склала 2000 грн / МВт-год, максимальна — 2030 грн / МВт-год.
Покупцями виступили компанії ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «АС», ПрАТ «МХП Еко Енерджі» і ТОВ «ЕТГ».
У середу «Центренерго» на черговому аукціоні на УЕБ вдалося утримати досягнутий ціновий рівень: компанія реалізувала 55 225 МВт-год е / е базового навантаження (25,3% запропонованого обсягу) з аналогічним періодом поставки за середньозваженою ціною 2000,17 грн / МВт- ч. Мінімальна ціна продажу склала 2000 грн / МВт-год, максимальна — 2001 грн / МВт-год.
Покупцями стали ТОВ «Енерджікс», ТОВ «ЛТК Електрум» і ТОВ «ОНК-Груп».
«Термінал» писав, Українська енергетична біржа (УЕБ) почала публікацію Місячного індексу ціни електроенергії базового навантаження.