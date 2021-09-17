17 вересня на АЗС ціни на пальне мають тенденцію до зростання

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 17 вересня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ в бік зростання.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.00% (-1.0 коп/л) до 28.48 грн/л, бензину А-95 євро тне змінилася — 30.29 грн/л. Дизельне пальне євро подорожчало на 0.00% (1.0 коп/л) до 28.86 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 17 вересня 2021 р зріс змінився в ціні на 0.20% (3.0 коп/л) до 16.96 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,0 %.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.48
|24.50
|-0.04
|-1.21
|Бензин А-95 евро
|30.29
|26.00
|0.11
|-0.44
|Дизельное топливо Евро
|28.86
|23.49
|0.04
|0.60
|Сжиженный газ
|16.96
|11.15
|0.20
|-0.49
Довідково:
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