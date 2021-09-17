17 вересня на АЗС ціни на пальне мають тенденцію до зростання

Обновлено: Сентябрь 17, 2021. Тэги: , , , , , , , , ,

17 вересня на АЗС ціни на пальне мають тенденцію до зростання

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 17 вересня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ в бік зростання.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.00% (-1.0 коп/л) до 28.48 грн/л, бензину А-95 євро тне змінилася  — 30.29 грн/л. Дизельне пальне євро подорожчало на 0.00% (1.0 коп/л) до 28.86 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива,  17 вересня  2021 р  зріс змінився в ціні на 0.20% (3.0 коп/л) до 16.96 грн/л.  Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,0 %.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 28.48 24.50 -0.04 -1.21
Бензин А-95 евро 30.29 26.00 0.11 -0.44
Дизельное топливо Евро 28.86 23.49 0.04 0.60
Сжиженный газ 16.96 11.15 0.20 -0.49

Довідково:

Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.

Тел.: +38 (050) 331-7769

Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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