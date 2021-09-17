17 вересня в дрібному опті ціни незначно зросли

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 17 вересня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0.17% (5 коп/л) до 27.00 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.22% (6 коп/л) до 27.81 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросли в ціні на 0.89% (22 коп/л) до 25.12 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.00
|0.17
|0.56
|0.11
|Бензин А-95 євро
|27.81
|0.22
|0.41
|-0.46
|Дизельне пальне євро
|25.12
|0.89
|4.76
|6.02
Довідково:
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