2021-09-17: Ціни на нафту продовжують нервове коливання

Ціни на нафту еталонних марок слабо знижуються під час сьогоднішніх торгів. З початку поточного тижня обидва сорти нафти подорожчали приблизно на 4%.

Про це пише Investing.com.

«Зараз, коли ціни повернулися до літніх максимумів, ми бачимо деяку фіксацію прибутку, але ралі як і раніше має хорошу підтримку», — вважає старший ринковий аналітик Oanda Крейг Ерлам.

Експерти Commerzbank (DE: CBKG) очікують, що напружена ситуація з поставками нафти на світовому ринку збережеться до кінця поточного року, незважаючи на плановане ОПЕК + нарощування виробництва, повідомляє The Wall Street Journal. За їхніми прогнозами, ціна Brent в кінці 2021 року буде перебувати в районі $ 75 за барель, а потім знизиться до $ 70 за барель в наступному році.

За даними Бюро з питань безпеки та екологічного контролю США, в Мексиканській затоці після проходження урагану «Іда» в кінці серпня все ще не відновлена ​​робота потужностей, що забезпечують близько 28% видобутку нафти.

Листопадові ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8: 442 кск подешевшали на $ 0,26 (0,34%) — до $ 75,41 за барель. У четвер їх ціна виросла на $ 0,21 (0,3%) і склала на закриття $ 75,67 за барель — максимум з кінця липня, за даними Dow Jones Market Data.

Котирування ф’ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знизилися на $ 0,24 (0,33%) — до $ 72,37 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна не змінилася і склала $ 72,61 за барель, що є найвищим рівнем з 30 липня.