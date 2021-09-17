2021-09-17: Ціни на нафту продовжують нервове коливання

Обновлено: Сентябрь 17, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

Ціни на нафту еталонних марок слабо знижуються під час сьогоднішніх торгів. З початку поточного тижня обидва сорти нафти подорожчали приблизно на 4%.
Про це пише Investing.com.

«Зараз, коли ціни повернулися до літніх максимумів, ми бачимо деяку фіксацію прибутку, але ралі як і раніше має хорошу підтримку», — вважає старший ринковий аналітик Oanda Крейг Ерлам.

Експерти Commerzbank (DE: CBKG) очікують, що напружена ситуація з поставками нафти на світовому ринку збережеться до кінця поточного року, незважаючи на плановане ОПЕК + нарощування виробництва, повідомляє The Wall Street Journal. За їхніми прогнозами, ціна Brent в кінці 2021 року буде перебувати в районі $ 75 за барель, а потім знизиться до $ 70 за барель в наступному році.

За даними Бюро з питань безпеки та екологічного контролю США, в Мексиканській затоці після проходження урагану «Іда» в кінці серпня все ще не відновлена ​​робота потужностей, що забезпечують близько 28% видобутку нафти.

Листопадові ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8: 442 кск подешевшали на $ 0,26 (0,34%) — до $ 75,41 за барель. У четвер їх ціна виросла на $ 0,21 (0,3%) і склала на закриття $ 75,67 за барель — максимум з кінця липня, за даними Dow Jones Market Data.

Котирування ф’ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знизилися на $ 0,24 (0,33%) — до $ 72,37 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна не змінилася і склала $ 72,61 за барель, що є найвищим рівнем з 30 липня.

Автор:

(Всего статей: 18947)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: