ДТЕК закупає вугілля в США

ДТЕК погодив із американською компанією HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Україну двох судових партій американського енергетичного вугілля.

Повідомляє ДТЕК.

Загальний об’єм домовленостей з постачальником складає 150 тис. т. Очікується, що вугілля буде доставлене до України двома судовими партіями: перша – в грудні 2021 року, друга – у січні наступного року.

Це стане вже другим контрактом компанії на імпорт вугілля із США. Перший контакт, на поставку 75 тис. т американського енергетичного вугілля було підписано з іншим постачальником наприкінці серпня.

Домовленість на імпорт вугілля є частиною підготовки компанії до опалювального сезону, тому нові партії палива призначені для потреб, передусім, Запорізької, Ладижинської та інших ТЕС ДТЕК Енерго.

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