Експорт нафти з Саудівської Аравії в липні виріс на 6%

Саудівська Аравія в липні збільшила експорт нафти на 6,1% — до 6,327 млн ​​барелів на добу (б/д) в порівнянні з 5,965 млн б/д в червні.

Про це свідчать дані на сайті Joint Organization Data Initiative (JODI), пише Investing.com.

При цьому він був на 10,3% вище показника липня минулого року. Видобуток нафти Саудівської Аравії в позаминулому місяці також знизилася на 6,1% і становила 9,474 млн б/д проти 8,927 млн ​​б/д в червні, свідчать дані JODI. У річному вираженні показник піднявся на 11,7%.

Ірак в липні підвищив експорт нафти на 0,7% щодо попереднього місяця — до 3,344 млн б/д. Видобуток зріс на 0,6% — до 3,886 млн б/д. Тим часом в порівнянні з липнем 2020 року перший показник виріс на 4,7%, а другий — на 5,1%.

Виробництво нафти у Венесуелі зросла до 614 тис. б/д проти 633 тис. б/д в червні. Роком раніше показник складав 392 тис. б/д.

Згідно з попередніми оцінками JODI, в США в липні видобуток нафти становив 11,3 млн б/д в порівнянні з 11,307 млн ​​б/д місяцем раніше. При цьому за рік показник виріс на 3,1% (з 10,956 млн б/д).

Експорт американської нафти, за розрахунками організації, в липні становив 2,714 млн б/д проти 3,488 млн б/д в попередній місяць (падіння на 22,2%) і 3,243 млн б/д в тому ж місяці минулого року (зниження на 16, 3%).

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