Кабмін схвалив кандидатури п’яти членів наглядової ради Центренерго

Кабінет міністрів України схвалив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради «Центренерго» – як незалежних членів і як представників держави.
Про це йдеться в розпорядженні № 1086-р від 15 вересня.
Згідно з документом, уряд узгодив кандидатури Валерія Безлепкіна, Олександра Мужеля і Валерія Щекатурова як незалежних членів.
Кандидатури Дениса Кудіна та Андрія Готи – як представників держави.
Читайте в «Терміналі», 27 липня 2021 року до суду надійшла заява про забезпечення позову, в якій заявник просить арештувати належний державі в особі Фонду державного майна України пакет акцій, що становить 78,289% статутного капіталу ПАТ «Центренерго».