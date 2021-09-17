МАГАТЕ очікує зростання використання атомної енергії до 2050 року

МАГАТЕ очікує, що використання атомної енергії збільшиться в два рази до 2050 року.
Згідно із заявою організації, подібні висновки засновані на ідеї помітного збільшення виробництва електрики протягом наступних трьох десятиліть, а слідом за ним буде йти зростання атомної енергетики, пише Прайм.
«Нові прогнози МАГАТЕ показують, що атомна енергетика продовжить грати невід’ємну роль у виробництві низьковуглецевої енергії. Результати досліджень є обнадійливою ознакою зростаючого усвідомлення того, що атомна енергетика, в результаті якої немає викидів вуглекислого газу, життєво необхідно для наших зусиль по досягненню нульових викидів», — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросс.
За прогнозом МАГАТЕ, частка атомної енергії в світовому виробництві електроенергії підвищиться до 12% до 2050 року. При цьому в альтернативному прогнозі передбачається, що використання атомної енергії до 2050 року залишиться на рівні 392 гігават, що становить 6% від загального виробництва енергії.
«Термінал» писав, інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проводиться чергова планова інспекція сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) ВП «Запорізька АЕС».