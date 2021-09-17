МАГАТЕ очікує зростання використання атомної енергії до 2050 року

Обновлено: Сентябрь 17, 2021. Тэги: ,

МАГАТЕ очікує зростання використання атомної енергії до 2050 року

МАГАТЕ очікує, що використання атомної енергії збільшиться в два рази до 2050 року.

Згідно із заявою організації, подібні висновки засновані на ідеї помітного збільшення виробництва електрики протягом наступних трьох десятиліть, а слідом за ним буде йти зростання атомної енергетики, пише Прайм.

«Нові прогнози МАГАТЕ показують, що атомна енергетика продовжить грати невід’ємну роль у виробництві низьковуглецевої енергії. Результати досліджень є обнадійливою ознакою зростаючого усвідомлення того, що атомна енергетика, в результаті якої немає викидів вуглекислого газу, життєво необхідно для наших зусиль по досягненню нульових викидів», — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросс.

За прогнозом МАГАТЕ, частка атомної енергії в світовому виробництві електроенергії підвищиться до 12% до 2050 року. При цьому в альтернативному прогнозі передбачається, що використання атомної енергії до 2050 року залишиться на рівні 392 гігават, що становить 6% від загального виробництва енергії.

«Термінал» писав, інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проводиться чергова планова інспекція сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) ВП «Запорізька АЕС».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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