Міненерго: Енергосистема України готова до роботи в ізольованому режимі

Обновлено: Сентябрь 17, 2021. Тэги: , ,

Міненерго: Енергосистема України готова до роботи в ізольованому режимі

Міністерство енергетики України, за підсумками засідання робочої групи щодо супроводження процесу інтеграції ОЕС з ENTSO-E, підтвердило, що енергосистема України готова до роботи в ізольованому режимі.

У нараді взяли участь представники НЕК «Укренерго», НКРЕКП, генеруючих компаній, галузеві експерти, пише пресслужба міністерства.

«Під час наради учасники обговорили підготовлений НЕК «Укренерго» перелік генеруючого обладнання електростанцій, яке буде або може бути задіяне під час роботи енергосистеми в ізольованому режимі. Представники генеруючих компаній підтвердили технічну можливість використання складу обладнання під час проходження ізольованого режиму», — йдеться у повідомленні.

Також у ході засідання обговорили динаміку процесу синхронізації, стан виконання напрацьованих рішень та ключові проблемні питання, які потрібно вирішити для завершення об’єднання української та європейської енергосистем.

Читайте в «Терміналі», Міненерго за підтримки Світового банку вже завершило розробку проекту Концепції комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року та середньострокового Плану заходів, про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Автор:

(Всего статей: 18951)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: