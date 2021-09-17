Міненерго: Енергосистема України готова до роботи в ізольованому режимі

Міністерство енергетики України, за підсумками засідання робочої групи щодо супроводження процесу інтеграції ОЕС з ENTSO-E, підтвердило, що енергосистема України готова до роботи в ізольованому режимі.

У нараді взяли участь представники НЕК «Укренерго», НКРЕКП, генеруючих компаній, галузеві експерти, пише пресслужба міністерства.

«Під час наради учасники обговорили підготовлений НЕК «Укренерго» перелік генеруючого обладнання електростанцій, яке буде або може бути задіяне під час роботи енергосистеми в ізольованому режимі. Представники генеруючих компаній підтвердили технічну можливість використання складу обладнання під час проходження ізольованого режиму», — йдеться у повідомленні.

Також у ході засідання обговорили динаміку процесу синхронізації, стан виконання напрацьованих рішень та ключові проблемні питання, які потрібно вирішити для завершення об’єднання української та європейської енергосистем.

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