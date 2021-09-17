Зростання цін на пальне уповільнилося — Мінекономіки

Динаміка зростання цін на пальне помітно сповільнилася, а встановлення середньої вартості на основі розрахунків НАК «Нафтогаз України» не дозволяє АЗС маніпулювати цінами та захищає споживачів від неконтрольованого їх зростання.

Повідомив Урядовий портал.

Нещодавно Мінекономіки оприлюднило визначену на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України» середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,32 грн, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,61 грн. У порівнянні з початком вересня через зростання міжнародних цінових котирувань на нафтопродукти (на дизпаливо з 593,33 до 611,25 дол. США/т, на бензини з 721,04 до 740,28 дол. США/т) та курсові коливання, середня вартість 1 літра дизпалива зросла на 63 коп. та бензинів автомобільних — на 67 коп.

За даними Держстату, за перші 4 місяці 2021 року індекс споживчих цін на бензин А-92 становив 116,5%, бензин – А-95 – 115,2%, дизельне паливо – 117%. З травня по серпень цього року відбулася стабілізація і індекс споживчих цін на бензин А-92 склав 105,7%, бензин – А-95 – 105,5%, дизельне паливо – 101,1%. Варто зазначити, що Україна значно залежить від імпорту нафтопродуктів, тож ціни гуртового ринку на світлі нафтопродукти напряму залежать від світових котирувань на пальне.

У травні 2021 року Уряд запровадив тимчасові заходи задля стабілізації цін на бензин А-92, А-95 і дизпаливо, що реалізуються через мережу автозаправних станцій.

Згідно з ухваленими рішеннями бензин марки А-92 та А-95 і дизпаливо було включено до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, щодо яких здійснюється декларування зміни роздрібних цін. А також встановлено граничний рівень торговельної надбавки в розмірі не більше 7 гривень з урахуванням ПДВ, що нараховується до середньої вартості 1 літра дизпалива, та не більше 5 гривень з урахуванням ПДВ, що нараховується до середньої вартості 1 літра бензинів автомобільних.

Раніше Термінал писав, що Уряд запровадив граничні торговельні надбавки на пальне.