20 вересня ціни на АЗС нервово коливалися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 20 вересня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ в бік зростання.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.14% (-4.0 коп/л) до 28.39 грн/л, бензину А-95 євро не змінилася — 30.28 грн/л. Дизельне пальне євро подорожчало на 0.01% (1.0 коп/л) до 28.88 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 20 вересня 2021 р зріс змінився в ціні на 0.35% (6.0 коп/л) до 17.01 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,2 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.39
|24.50
|-0.14
|-1.24
|Бензин А-95 євро
|30.28
|26.00
|-0.01
|0.10
|Дизельне пальне Евро
|28.88
|23.49
|0.06
|1.02
|Зріджений газ
|17.01
|11.15
|0.35
|-0.08
Довідково:
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